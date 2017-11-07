ТЕРМОСИСТЕМЫ-С ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Работаем по России
ПРОМЫШЛЕННЫЕ чиллерЫ для охлаждения
Производим чиллеры с 2007 года
Купить чиллер для охлаждения
включая монтаж и ПНР под ключ, Вы всегда можете у производителя холодильного оборудования ТЕРМОСИСТЕМЫ-С.
Наша компания является российским производителем чиллеров и промышленных систем охлаждения широкого спектра применения.
Более 15-ти лет мы успешно занимаемся изготовлением и реализацией полного цикла услуг по запуску промышленных холодильных установок охлаждения жидкостей.
Каждая выпускаемая холодильная система проходит тщательное тестирование как в сборочном цеху, так и на производстве клиента и настраивается с учетом Ваших потребностей и требований.
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Для термопластавтоматов
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Для катков
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Для охлаждения молока
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Для охлаждения воды
Сферы применения TSCHILLER:
• Молочные заводы (охладители молока, маслообразователи);
• Ледовые дворцы;
• Промышленное применение;
• Машиностроение и металлообработка;
• Электроэнергетика;
• Полиграфическая промышленность;
• Металлургия;
• Легкая промышленность.
Подберём любой чиллер в течении 24 часов
Изготовим на нашем производстве
Бесплатно доставим своими силами по РФ!
Сделаем монтаж и ПНР, обучим персонал
Фото наших работ:
Каталог чиллеров компании ТЕРМОСИСТЕМЫ-С охватывает широкий модельный ряд установок охлаждения жидкостей, тем самым делая возможным применение производимого оборудования во многих направлениях промышленности, для самых разных областей использования.
Чтобы купить чиллер Вам необходимо сообщить:
1. начальную и конечную температуры охладаемого продукта;
2. планируемый объем или расход продукта;
3. требуемый временной интервал охлаждения.
От данных технических параметров будет зависеть мощность и стоимость установки. Предоставьте подбор водоохлаждающего агрегата профессионалам – обратитесь к нашим специалистам. Условия продажи систем охлаждения в Самаре и по России можно узнать у наших менеджеров.
Прайс лист на чиллеры с 14.03.2023 г.
Стоимость чиллера зависит от сферы применения, требуемой холодопроизводительности, типоразмера и комплектации, а также на сколько корректно выполнен расчет. На стоимость также влияют наличие дополнительных опций: малошумная версия, регулятор частоты вращения вентилятора(-ов), GSM модем, необходимость протокола передачи данных Modbus, Profibus, Profinet или др., регулятора давления конденсации для стабильного зимнего запуска при низких температурах, манометры высокого и низкого давления, наличие и материал аккумулирующей емкости, тип насоса, реле протока воды и т. д.
Мы - Российский производитель чиллеров - обращайтесь к нам. Вы приобретете чиллер оптимальной компоновки в строгом соответствии Вашим техническим требованиям.
Подбор и расчет чиллера наши специалисты выполнят для Вас в кратчайшие сроки совершенно бесплатно. Для подбора необходимо отправить техническое задание на нашу электронную почту info@termoservice63.ru или заполните форму на сайте.
Гарантируем профессиональный расчет и качественное изготовление водоохладителей, мощность охлаждения от 16 до 1000 кВт с системой полного автоматического контроля, под любую задачу заказчика.
Производство и поставка промышленного чиллера от 4-х недель, в зависимости от требуемой комплектации.
|Наименование
|Температура на выходе / Холодопроизводительность, кВт, R407C
|Стоимость, вкл. НДС20%
|Твыход= 0С
|Твыход= +5С
|Твыход= +10С
|Твыход= +15С
|TSChiller - 16 * ПОДРОБНЕЕ
|10,1
|12,9
|16,3
|20,16
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 20 * ПОДРОБНЕЕ
|14,15
|17,67
|21,8
|25,61
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 24 * ПОДРОБНЕЕ
|17,32
|20,84
|25,16
|31,34
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 30 * ПОДРОБНЕЕ
|23,69
|28,77
|35,87
|44
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 36 * ПОДРОБНЕЕ
|27,32
|33,04
|40,91
|50,05
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 40 * ПОДРОБНЕЕ
|28,3
|35,34
|43,6
|51,22
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 48 * ПОДРОБНЕЕ
|34,64
|41,68
|50,32
|62,68
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 63 * ПОДРОБНЕЕ
|45,6
|56,4
|69
|83,7
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 72
|51,96
|62,52
|75,48
|94,02
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 80 * ПОДРОБНЕЕ
|56,6
|70,68
|87,2
|102,44
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 94 * ПОДРОБНЕЕ
|71,07
|86,31
|107,61
|132
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 107
|81,96
|99,12
|122,73
|150,15
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 118 * ПОДРОБНЕЕ
|91,2
|112,8
|138
|167,4
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 135 * ПОДРОБНЕЕ
|109,28
|132,16
|163,64
|200,2
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 170 * ПОДРОБНЕЕ
|135,6
|163,7
|200
|243
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 200 * подробнее
|165,5
|199,4
|242
|293
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 225
|175,4
|218
|267
|323
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 280
|185
|228
|280
|340
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller -310
|219
|269
|329
|398
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|TSChiller - 370
|256
|316
|387
|469
|ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
|Любой регион РФ! Казахстан!
Перед тем как купить чиллер, закажите бесплатный индивидуальный расчет холодильной установки и наши специалисты подберут необходимую для эффективного охлаждения холодопроизводительность, спроектируют геометрию охладителя воды в случае размещения в нестандартном месте.
Мощность охлаждения кВт, параметры работы и стоимость, напрямую зависят от типа и возможностей компрессора, установленного в системе. Мы учтем свойства и физические характеристики жидкости, такие как плотность, вязкость. В результате Вы получите установку для охлаждения, которая будет оптимальна не только по цене, но и по эксплуатационным затратам.
С прайсом и серийной линейкой моделей Вы можете ознакомиться на сайте.
Соответствие чиллеров ВМТ и TSChiller производства ТЕРМОСИСТЕМЫ-С
Чиллеры ВМТ и TSChiller изготовляются отечественными производителями. В связи с этим могут быть взаимозаменяемы.
Для удобства заказчиков приводим таблицу соответствия.
Таблица соответствия:
|Установка
|Температура жидкости / Холодопроизводительность чиллера
|Соотв-вие
|Твыход= 0С
|Твыход= +5С
|Твыход= +10С
|Твыход= +15С
|Т вход/Твыход, +12С/+7С
|TSChiller - 16
|ВМТ-16
|10,1
|12,9
|16,3
|20,16
|14,2
|TSChiller - 20
|ВМТ-20
|14,15
|17,67
|21,8
|25,61
|18,24
|TSChiller - 24
|ВМТ-24
|17,32
|20,84
|25,16
|31,34
|21,2
|TSChiller - 30
|ВМТ-30
|23,69
|28,77
|35,87
|44
|31,5
|TSChiller - 36
|ВМТ-36
|27,32
|33,04
|40,91
|50,05
|36,04
|TSChiller - 40
|ВМТ-40
|28,3
|35,34
|43,6
|51,22
|36,48
|TSChiller - 48
|ВМТ-48
|34,64
|41,68
|50,32
|62,68
|42,4
|TSChiller - 63
|ВМТ-63
|45,6
|56,4
|69
|83,7
|61,2
|TSChiller - 72
|ВМТ-71
|51,96
|62,52
|75,48
|94,02
|63,6
|TSChiller - 80
|ВМТ-80
|56,6
|70,68
|87,2
|102,44
|72,96
|TSChiller - 94
|ВМТ-94
|71,07
|86,31
|107,61
|132
|94,5
|TSChiller - 107
|ВМТ-107
|81,96
|99,12
|122,73
|150,15
|108,12
|TSChiller - 118
|ВМТ-118
|91,2
|112,8
|138
|167,4
|122,4
|TSChiller - 135
|ВМТ-135
|109,28
|132,16
|163,64
|200,2
|144,16
|TSChiller - 170
|ВМТ-170
|135,6
|163,7
|200
|243
|177,6
|TSChiller - 195
|ВМТ-195
|165,5
|199,4
|242
|293
|215
|TSChiller - 225
|ВМТ-225
|175,4
|218
|267
|323
|236
|TSChiller - 280
|ВМТ-280
|185
|228
|280
|340
|248
|TSChiller - 310
|ВМТ-310
|219
|269
|329
|398
|292
|TSChiller - 370
|ВМТ-370
|256
|316
|387
|469
|343
При поступлении заявки с Вами может связаться наш менеджер для уточнения производственных потребностей;
На основании Вашего ТЗ, формируется оптимальная концепция технологии охлаждения;
К работе приступают инженеры-холодильщики. Они делают расчеты тепловых нагрузок, подбирают мощность охлаждения и проектируют требуемую систему;
Составляется коммерческое предложение, которое точно соответствует Вашему заданию.
Наши контакты
|Телефон
|8 (846) 972-55-51
|Адрес
|443083, Самара, ул. Промышленности, 299
|info@termoservice63.ru
|Viber
|+7 927 001 38 85
|+7 927 001 38 85