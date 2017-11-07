ТЕРМОСИ­­СТЕМЫ-С ПРОМЫШЛЕННОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ­­
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ чиллерЫ для охлаждения

 
Производим чиллеры с 2007 года
ЧИЛЛЕР С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА
Холодопроизводительность от 30 до 1800 кВт
ЧИЛЛЕР С ВЫНОСНЫМ ВОЗДУШНЫМ КОНДЕНСАТОРОМ
Холодопроизводительность от 30 кВт

Купить чиллер для охлаждения

включая монтаж и ПНР под ключ, Вы всегда можете у производителя холодильного оборудования ТЕРМОСИСТЕМЫ-С.
Наша компания является российским производителем чиллеров и промышленных систем охлаждения широкого спектра применения.
Более 15-ти лет мы успешно занимаемся изготовлением и реализацией полного цикла услуг по запуску промышленных холодильных установок охлаждения жидкостей.
Каждая выпускаемая холодильная система проходит тщательное тестирование как в сборочном цеху, так и на производстве клиента и настраивается с учетом Ваших потребностей и требований.
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Для термопластавтоматов

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Для катков

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Для охлаждения молока

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Для охлаждения воды

Промышленный водяной охладитель (чиллер) Chiller
Сферы применения TSCHILLER:
• Молочные заводы (охладители молока, маслообразователи);
• Ледовые дворцы;
• Промышленное применение;
• Машиностроение и металлообработка;
• Электроэнергетика;
• Полиграфическая промышленность;
• Металлургия;
• Легкая промышленность.

Подберём любой чиллер в течении 24 часов

Изготовим на нашем производстве

Бесплатно доставим своими силами по РФ!

Сделаем монтаж и ПНР, обучим персонал

Фото наших работ:
Чиллер 300 кВт
чиллер 150 кВт
Чиллер для охлаждения молока
Чиллер охладитель воды для газирования
Каталог чиллеров компании ТЕРМОСИСТЕМЫ-С охватывает широкий модельный ряд установок охлаждения жидкостей, тем самым делая возможным применение производимого оборудования во многих направлениях промышленности, для самых разных областей использования.
Чтобы купить чиллер Вам необходимо сообщить:
1. начальную и конечную температуры охладаемого продукта;
2. планируемый объем или расход продукта;
3. требуемый временной интервал охлаждения.
От данных технических параметров будет зависеть мощность и стоимость установки. Предоставьте подбор водоохлаждающего агрегата профессионалам – обратитесь к нашим специалистам. Условия продажи систем охлаждения в Самаре и по России можно узнать у наших менеджеров.

Прайс лист на чиллеры с 14.03.2023 г.
Стоимость чиллера зависит от сферы применения, требуемой холодопроизводительности, типоразмера и комплектации, а также на сколько корректно выполнен расчет.  На стоимость также влияют наличие дополнительных опций: малошумная версия, регулятор частоты вращения вентилятора(-ов), GSM модем, необходимость протокола передачи данных Modbus, Profibus, Profinet или др., регулятора давления конденсации для стабильного зимнего запуска при низких температурах, манометры высокого и низкого давления, наличие и материал аккумулирующей емкости, тип насоса, реле протока воды и т. д.
Мы - Российский производитель чиллеров - обращайтесь к нам. Вы приобретете чиллер оптимальной компоновки в строгом  соответствии Вашим техническим требованиям.
Подбор и расчет чиллера наши специалисты выполнят для Вас в кратчайшие сроки совершенно бесплатно. Для подбора необходимо отправить техническое задание на нашу электронную почту  info@termoservice63.ru или заполните форму на сайте.

Гарантируем профессиональный расчет и качественное изготовление водоохладителей, мощность охлаждения от 16 до 1000 кВт с системой полного автоматического контроля, под любую задачу заказчика.

Производство и поставка промышленного чиллера от 4-х недель, в зависимости от требуемой комплектации.

моноблочный чиллер 150 кВт
моноблочный чиллер 100 кВт
НаименованиеТемпература на выходе / Холодопроизводительность, кВт, R407CСтоимость, вкл. НДС20%
Твыход= 0СТвыход= +5СТвыход= +10СТвыход= +15С
TSChiller - 16 * ПОДРОБНЕЕ10,112,916,320,16ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 20 * ПОДРОБНЕЕ14,1517,6721,825,61ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 24 * ПОДРОБНЕЕ17,3220,8425,1631,34ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 30 * ПОДРОБНЕЕ23,6928,7735,8744ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 36 * ПОДРОБНЕЕ27,3233,0440,9150,05ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 40 * ПОДРОБНЕЕ28,335,3443,651,22ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 48 * ПОДРОБНЕЕ34,6441,6850,3262,68ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 63 * ПОДРОБНЕЕ45,656,46983,7ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 7251,9662,5275,4894,02ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 80 * ПОДРОБНЕЕ56,670,6887,2102,44ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 94 * ПОДРОБНЕЕ71,0786,31107,61132ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 10781,9699,12122,73150,15ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 118 * ПОДРОБНЕЕ91,2112,8138167,4ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 135 * ПОДРОБНЕЕ109,28132,16163,64200,2ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 170 * ПОДРОБНЕЕ135,6163,7200243ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 200 * подробнее165,5199,4242293ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 225175,4218267323ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 280185228280340ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller -310219269329398ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
TSChiller - 370256316387469ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ РАСЧЕТ
Любой регион РФ! Казахстан!
 
Перед тем как купить чиллер, закажите бесплатный индивидуальный расчет холодильной установки и наши специалисты подберут необходимую для эффективного охлаждения холодопроизводительность, спроектируют геометрию охладителя воды в случае размещения в нестандартном месте.
Мощность охлаждения кВт, параметры работы и стоимость, напрямую зависят от типа и возможностей компрессора, установленного в системе. Мы учтем свойства и физические характеристики жидкости, такие как плотность, вязкость. В результате Вы получите установку для охлаждения, которая будет оптимальна не только по цене, но и по эксплуатационным затратам.
С прайсом и серийной линейкой моделей Вы можете ознакомиться на сайте.

Соответствие чиллеров ВМТ и TSChiller производства ТЕРМОСИСТЕМЫ-С

Чиллеры ВМТ и TSChiller изготовляются отечественными производителями. В связи с этим могут быть взаимозаменяемы.
Для удобства заказчиков приводим таблицу соответствия.
Таблица соответствия:
УстановкаТемпература жидкости / Холодопроизводительность чиллера
Соотв-виеТвыход= 0СТвыход= +5СТвыход= +10СТвыход= +15СТ вход/Твыход, +12С/+7С
TSChiller - 16 ВМТ-1610,112,916,320,1614,2
TSChiller - 20 ВМТ-2014,1517,6721,825,6118,24
TSChiller - 24 ВМТ-2417,3220,8425,1631,3421,2
TSChiller - 30 ВМТ-3023,6928,7735,874431,5
TSChiller - 36 ВМТ-3627,3233,0440,9150,0536,04
TSChiller - 40 ВМТ-4028,335,3443,651,2236,48
TSChiller - 48 ВМТ-4834,6441,6850,3262,6842,4
TSChiller - 63 ВМТ-6345,656,46983,761,2
TSChiller - 72 ВМТ-7151,9662,5275,4894,0263,6
TSChiller - 80 ВМТ-8056,670,6887,2102,4472,96
TSChiller - 94 ВМТ-9471,0786,31107,6113294,5
TSChiller - 107 ВМТ-10781,9699,12122,73150,15108,12
TSChiller - 118 ВМТ-11891,2112,8138167,4122,4
TSChiller - 135 ВМТ-135109,28132,16163,64200,2144,16
TSChiller - 170 ВМТ-170135,6163,7200243177,6
TSChiller - 195 ВМТ-195165,5199,4242293215
TSChiller - 225ВМТ-225175,4218267323236
TSChiller - 280 ВМТ-280185228280340248
TSChiller - 310 ВМТ-310219269329398292
TSChiller - 370ВМТ-370256316387469343

При поступлении заявки с Вами может связаться наш менеджер для уточнения производственных потребностей;

На основании Вашего ТЗ, формируется оптимальная концепция технологии охлаждения;

К работе приступают инженеры-холодильщики. Они делают расчеты тепловых нагрузок, подбирают мощность охлаждения и проектируют требуемую систему;

Составляется коммерческое предложение, которое точно соответствует Вашему заданию.

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