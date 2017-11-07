Стоимость чиллера зависит от сферы применения, требуемой холодопроизводительности, типоразмера и комплектации, а также на сколько корректно выполнен расчет. На стоимость также влияют наличие дополнительных опций: малошумная версия, регулятор частоты вращения вентилятора(-ов), GSM модем, необходимость протокола передачи данных

Modbus, Profibus, Profinet или др.

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регулятора давления конденсации для стабильного зимнего запуска при низких температурах, манометры высокого и низкого давления,